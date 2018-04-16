جمعية المحاربين القدماء بقنا تكرم أسر الشهداء ومصابي الحرب

شهد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، الأحتفال بيوم الشهيد المحارب القديم الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بحضور اللواء أركان حرب السيد الغالي مدير جمعية المحاربين القدماء واللواء محسن كمال نائب مدير أمن قنا، وعدد من قيادات القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الأسلامى والمسيحي وأسر شهداء ومصابي الحرب .

وفي بداية الحفل وقف محافظ قنا ومدير جمعية المحاربين القدماء والحضور دقيقة حداد وقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحقيق أمن الوطن وسلامة أراضيه .

وأكد محافظ قنا أن الاحتفال بيوم الشهيد يأتي تخليدا لذكري شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن مصرنا الغالية ليسجلوا أروع البطولات وحققوا لنا ما ننعم به ونعيشه الآن من أمن وأمان .

ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء تقديرا لما قدمه أبنائهم وآبائهم من تضحيات وبطولة مؤكدا علي أن المحافظة تطلق أسماء الشهداء علي الميادين والمدارس والمعاهد الازهرية تخليدا لذكراهم ولتظل شاهدة على بطولاتهم من اجل الوطن .

ومن جانبه نقل اللواء السيد الغالى تحيات الفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشيرا إلى أن الجمعية تحتفل اليوم بتكريم عدد من أسر شهدائنا الأبطال من رجال القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية من أبناء محافظة قنا مؤكدا أن هذا الاحتفال يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه من الشهداء والمصابين ويجسد أسمى معاني العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل .

وفى ختام الاحتفال قام المحافظ ومدير جمعية المحاربين القدماء بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بمنحهم عدد من الهدايا العينية .