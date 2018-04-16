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«حسب الله» يكشف حقيقة تحويل ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي

النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
إيفون مدحت 
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 5:59 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 5:59 ص
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، وعضو ائتلاف «دعم مصر»، إن هناك عددًا من الأفكار المطروحة داخل الائتلاف حول التحول إلى حزب رسمي قائم على جماهرية أعضاءه، لكنها مازالت مجرد أفكار مطروحة لم يتم مناقشتها بالمكتب السياسي أو الجمعية العمومية للائتلاف.

وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد: «بعض الأعضاء طرحوا هذه الأفكار بشكل غير رسمي، واستقر الأمر على تأجيل طرحه للنقاش والبحث إلى ما قبل الفصل التشريعي المقبل».

وذكر أن ما يدور من أنباء حول اندماج بعض الأحزاب داخل ائتلاف دعم مصر، لم يحدث أي منها على أرض الواقع، وما هي إلا اجتهاد إعلامي، مشيرا إلى أن هذه الأفكار واجبة البحث، لكن لم يتم تحديد أي اجتماع رسمي حتى الآن للمناقشة حول هذا الأمر.

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