نبيلة عبيد عن مديحة يسري: حالتها الصحية تحسنت كثيرا

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إن الحالة الصحية للفنانة مديحة يسري، تحسنت، وذلك عقب دخول الأخيرة العناية المركزة في مستشفى مصر الدولي إثر غيبوبة متقطعة.



وأضافت «عبيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد، أنها زارتها في في المستشفى، موضحة أن حالتها الصحية، الجمعة الماضية، كانت سيئة، إلا أنها تحسنت كثيرًا اليومين الماضيين.



وتابعت أنها ستُنقل من العناية المركزة إلى غرفة أخرى إذا استقرت حالتها، معربة عن شكرها لوسائل الإعلام على اهتمامهم بالفنانين.



يذكر أن الحالة الصحية للفنانة، مديحة يسري، تدهورت بشكل مفاجئ عقب دخولها في غيبوبة متقطعة نقلت على إثرها إلى العناية المركزة.



وكانت مديحة يسري متواجدة في مركز تأهيل القوات المسلحة بمنطقة العجوزة، لعمل جلسات العلاج الطبيعي، ثم نقلت إلى العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي إثر تدهور حالتها الصحية.