وفد بريطانيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «لم يُسمح لنا بدخول دوما بعد»

كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما، التي يتردد أنها تعرضت لهجوم كيميائي يوم السبت قبل الماضي.

وكتب الوفد البريطاني في التغريدة: «إن روسيا وسوريا لم تسمحا بعد بدخول دوما، وإن الوصول بحرية أمر ضروري، ويجب على روسيا وسوريا التعاون».

من ناحية أخرى، أبدى نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، استعداد بلاده للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بمهامه.

وقال بحسب تصريح نقلته وكالة الانباء السورية «سانا»: «وصل وفد لجنة تقصي الحقائق إلى دمشق منذ 3 أيام بطلب من الجمهورية العربية السورية، وذلك بهدف زيارة مكان الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في دوما».

وأضاف أنه: «قد تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد نوقش خلالها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية».