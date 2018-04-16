الحكومة الأردنية تنفي وجود أي قواعد أجنبية على أراضيها

نفى وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الإثنين، وجود أي قاعدة أجنبية على الأراضي الأردنية.

وأكد «المومني»، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة الوزراء، أن موقف الأردن من الضربة الجوية على سوريا واضح، وهو أنه لن يكون هناك حل للأزمة سوى الحل السياسي الذي لطالما نادى به الأردن، محذرا من تقارير وصفها بـ«مشبوهة» لصحف مملوكة لوكالات استخبارات أجنبية تحاول التشكيك بالمواقف الأردنية.

وقال إن المجلس الوزاري ناقش رئاسة الأردن لقمة الجامعة العربية خلال العام الماضي وأهمية قضية القدس وبُعدها الديني والقيمي.

وأضاف: «لقد ناقشنا أولوياتنا الأساسية المتمثلة في القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة قمة الجامعة العربية بالسعودي».