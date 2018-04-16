أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أن كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 لليوم الأول بلغت 2134 طنًا و514 كيلوجرام قمح حتى الآن، بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، إن صوامع الحسينية استقبلت 1409 أطنان و330 كيلوجرام قمح، وصوامع القرين استقبلت 245 طنًا و770 كليوجرام قمح، وبلغت كمية الأقماح المحلية الموردة لصالح الشون التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا ومنها صومعة المنى 156 طنًا و214 كيلوجرام قمح، واستقبلت شونة الغابة 323 طنًا و200 كيلوجرام قمح.

وأكد محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألفًا و846 فدانًا.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة، بنطاق دائرة المحافظة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة.

وأشار المحافظ إلى، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 46 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 551 ألفًا و208 أطنان تكفي للاحتياجات المحافظة من القمح.

وقد تم تحديد 10 نقاط للتجميع بمراكز «بلبيس، أولاد صقر، منيا القمح، الحسينية، القرين، ديرب نجم، أبو كبير، ههيا، العاشر من رمضان» بسعة تخزينية 207 آلاف و702 طن.