قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن التعديل الذي أقره البرلمان اليوم على قانون مرتبات الوزراء، هو استحقاق دستوري، وتم وفقًا للمادة 166 من الدستور التي تلزم بتحديد مرتبات الوزراء بقانون.

وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن الوزراء يعملون على مدار اليوم وحتى ساعات المساء، ويحصلون على راتب حالي بقيمة 2230 جنيهًا، موضحًا أن القانون الجديد يقنن واقعًا قائمًا بالفعل، وهو حصول الوزراء على مكافأة بهدف زيادة راتبهم.

وتابع: «بعض الوزراء يستقيلون من مناصبهم السابقة ويتفرغون لخدمة البلد، والمبلغ الذي أقره القانون اليوم هو الحد الأقصى للأجور وسنلتزم بالقانون».

وأشار إلى حصول الوزير على معاش بقيمة 575 جنيهًا، معتبرًا أن هذا الوضع لا يصح، وأن القانون الجديد صحح الوضع وقنن الواقع.