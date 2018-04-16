أستاذ مناهج: «التابلت» حليف وليس خليف للكتاب المدرسي

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن جهاز «التابلت» لا يغني عن الكتاب المدرسي وهو حليف وليس خليف للنظام التعليمي، موضحًا أن «التابلت» يحتوي على كل المواد التعليمية الخاصة بالطالب، ومزود بخاصية تمنع استخدامه في أغراض غير التعليم.



وأوضح «شحاتة»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد، أن دولة الإمارات قدمت مليون جهاز «تابلت» لمصر كمنحة دراسية لتطوير منظومة التعليم، مضيفًا أنه يتيح للطالب الاتصال مع المدرسين وموقع وزارة التربية والتعليم؛ لحل المشكلات الدراسية، والاستفسار عن الأسئلة الخاص بالعملية التعليمية.



وأضاف أن «التابلت» يتصل ببنك المعلومات وهو أكبر مكتبة إلكترونية في مصر والعالم، مشيرًا إلى أنه يحل أزمة توفير الإمكانيات في المعامل المدرسية، من خلال تحميل التجارب المعملية التي لا يستطيع الطلاب تجريبها.



وأشار إلى اهتمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتواصل الطلاب مع موقع وزارة التربية والتعليم، وربط التواصل مع أولياء الأمور والمدرسين، متابعًا أنه يتم تدريب وإعداد كوادر من المدرسين؛ للتعامل مع المنظومة التعليمية والتكنولوجية الحديثة.



وقد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن بدء تطوير المنظومة التعليمية الجديدة، في العام الدراسي الجديد، بحلول سبتمبر المقبل، وسيبدأ تطبيق المنظومة على مرحلة ما قبل المدرسة، والصف الأول الثانوي.