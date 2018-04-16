علق عضو اللجنة الاستشارية الخاصة لدى مجلس الوزراء السعودي، اللواء أنور عشقي، على القمة العربية الـ29، التي عقدت أمس في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية، قائلًا إن نتائجها كانت مرضية للجميع.



وأضاف «عشقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الأحد، أن القمة شهدت قرارات حاسمة، مشيدًا بموقف الدول العربية والإجماع على حماية الأمن القومي العربي.



وأشار إلى تصدر القضية الفلسطينية اهتمام القمة، نظرًا أن الكثيرين يتاجرون بها وبدماء الفلسطينيين، لذلك لابد أن يكون الحل للسلام مبنيًا على المبادرة العربية، ورفض كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تحاول تقويض حل الدولتين، ذلك بالإضافة إلى بطلان وعدم شرعية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لما في ذلك من مخالفة للقرارات الدولية، متابعًا أن القمة أكدت على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية، وحرص الجميع على السلام الشامل.



وحول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية، أشاد به، قائلًا إنه كان جريئًا للغاية وواضحًا وصريحًا، خاصة فيما قاله عن التدخلات في المنطقة سواء من بعض الدول العربية أو من الأجنبية، حيث إنه تحدث عن 3 دول، الأولى تتواجد قواتها المسلحة على أرض دولتين عربيتين، في إشارة منه إلى تركيا، وأخرى إقليمية تحاول بسط نفوذها باستخدام قوى محلية في دول أخرى، في إشارة منه إلى إيران، والأخيرة تمول الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويقصد بها قطر.



ولفت إلى ما تقوم به تركيا في سوريا، ووجود طموحات تجمع بين الدولتين التركية والإيرانية، مؤكدًا أن إيران تستخدم المليشيات الإرهابية لزعزعة الاستقرار ومحاولة السيطرة على بعض الدول.



وشهد أمس الأحد، انطلاق أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.



وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.



