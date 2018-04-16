قال الدكتور هاني سري الدين، سكرتير عام حزب الوفد، إنه يؤيد إعادة هيكلة الحكومة، متابعًا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أبلى بلاءً حسنًا لكن هناك حاجة إلى إعادة ضخ دماء جديدة.



وأكد «سري الدين»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، أنه ليس لديه أي طموح لتولي رئاسة الحكومة.



وأعرب عن أمنياته أن يتولى هذه المهمة الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والشراكات، مشيدًا بخبرته الدولية وامتلاكه رؤية سياسية فضلًا عن خبرته الاقتصادية العميقة، وعلاقاته الداخلية والدولية القوية، ذلك بالإضافة إلى أنه في مرحلة عمرية مناسبة لهذا المنصب.



ووجه 3 نصائح إلى الحكومة، أولها عدم إصدار قرارات وصفها بالفوقية، صادمة للشعب بنظرية «الحرب خدعة»، والأخرى ضرورة إجراء مزيد من التنسيق بين الحكومة في القرارات الحاسمة والكبيرة، والأخيرة مراعاة البعد الاجتماعي، وتفعيل الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، بشكل جاد؛ لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.