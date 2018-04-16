الأسيوطي يحقق فوزا مثيرا بثلاثية في مرمى بتروجت

نجح فريق الأسيوطي في خطف فوز مثير، من ضيفه بتروجت بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الممتاز.

ونجح فريق بتروجت في التقدم عن طرق محمد سالم في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول قبل أن يضاعف عمر النجدي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وعاد الأسيوطي للقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 75 عن طريق عمر بسام مهاجم الفريق، قبل أن يتعادل شريف دابو من علامة الجزاء في الدقيقة 80، ليخطف حمادة طلبة الفوز للأسيوطي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بهذا الفوز رفع الأسيوطي رصيده إلى 41 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن، متخطيصا كل من بتروجت والاتحاد السكندري، ومصر المقاصة. بينما تجمد رصي الفريق البترولي عند النقطة 40 في المركز الحادي عشر.