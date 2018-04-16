إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بكفر الدوار

أُصيب 5 أشخاص في مشاجرة بمستشفى الشاملة بكفر الدوار، بسبب منع البعض دخول آخرين إلى المستشفى صحبة أحد الحالات المرضية، ما دفعهم إلى التعدي على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات.

وكان اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث، يفيد تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مستشفى كفر الدوار الشاملة دائرة القسم، بحدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: "وجيه م ا"، 51 عاما، موظف، "محمد"، 19 عاما، طالب،

و"أحمد"، 23 عاما، عامل، نجلي الأول، مصاب بكدمات بالوجه وسحجات بالرقبة، "محمود ع ا"، 24 عاما، عامل، مصاب بخدوش في الرقبة، وطرف ثان: "سعد ف ف"، 23 عاما، مصاب كدمات وسحجات، "أحمد س ي"، 26 عاما، مصاب بجرح في الوجه وكدمات بالرأس.

وانتقل الرائد حسام أبو وافية، والنقيب أحمد البرعي، من وحدة مباحث كفر الدوار، وبالفحص تبين حدوث مشادة بين الطرفين بسبب رغبة الطرف الأول الدخول إلى المستشفى صحبة أحد الحالات المرضية من أهليتهم، ومنعهم من الطرف الثاني؛ فتعدى الطرفان على بعضهم بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بسيطة بباب خشبي خاص بكشك شباك التذاكر بالمستشفى.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المستشفى من السيطرة على الموقف، وضبط الطرفين، وتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.