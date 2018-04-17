99 مليون دولار صادرات مصر لجنوب إفريقيا و181 مليون دولار واردات فى 2017

ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى دولة جنوب إفريقيا بنسبة 69% مسجلة 99 مليون دولار فى 2017، مقارنة بنحو 58.5 مليون دولار فى 2016، وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة، أمس، مشيرة إلى أن الواردات المصرية من جنوب إفريقيا تراجعت بمعدل 14% مسجلة 181 مليون دولار مقارنة بنحو 210 مليون دولار خلال عام 2016.



وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطور والنمو فى معدلات التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول القارة الإفريقية خاصة فى ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الشهر الماضى بالعاصمة الرواندية كيجالى.



وأوضح قابيل أن إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين شهد العام الماضى تطورا ملموسا حيث ارتفع ليبلغ 315 مليون دولار مقارنة بـ268 مليون دولار خلال عام 2016 محققا نسبة زيادة بلغت 17.5 %، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجارى بين البلدين انخفض العام الماضى إلى 46.5 مليون دولار مقابل 150.8 مليون دولار خلال عام 2016.



ومن جانبه، قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى إن أهم بنود الصادرات المصرية التى حققت زيادة لسوق جنوب أفريقيا خلال العام الماضى تتضمن الخيوط غير المنسوجة، والبوليمرات من المواد اللاصقة، وكربونات الكالسيوم، والعنب الطازج، لافتا إلى أن أهم بنود الواردات المصرية من جنوب أفريقيا التى سجلت انخفاضا خلال عام 2017 تتمثل فى الفحم، وقطع الغيار والإكسسوارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة نقل الصور والبيانات، واللحوم المجمدة.