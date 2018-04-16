البيت الأبيض: ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن

قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب يريد عودة القوات الأمريكية من سوريا بأسرع ما يمكن، وذلك بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أقنع ترامب بالحفاظ على وجود أمريكي هناك "على المدى الطويل".



وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية»، "المهمة الأمريكية لم تتغير.. الرئيس كان واضحا في أنه يريد عودة القوات الأميركية للوطن بأسرع ما يمكن."



وأضافت: "أننا مصممون على سحق تنظيم داعش بشكل كامل وتوفير الظروف التي تمنع عودته. بالإضافة لذلك نتوقع اضطلاع حلفائنا وشركائنا الإقليميين بمسؤولية أكبر عسكريا وماليا لتأمين المنطقة".