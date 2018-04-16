الولايات المتحدة: استخدام الأسلحة الكيماوية بسوريا يمس أمننا وأوروبا والشرق الأوسط

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، ناثان تك، رفض بلاده لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري.

وبرر «تك»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، الهجمات الأمريكية على سوريا، قائلًا: «تم استنفاذ كافة الخيارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية؛ لذلك كان لابد من اللجوء إلى الخيار العسكري».

وأشار إلى استخدام روسيا لحق الفيتو ضد أي قرار يتم طرحه في مجلس الأمن؛ لمحاسبة نظام بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، قائلًا: «لجأنا للخيار العسكري لمعاقبة الأسد، وإضعاف قدرته على القيام بمزيد من الهجمات ضد الأبرياء».

وأضاف أن «استخدام أي نوع من الأسلحة المحرمة دوليًا في سوريا أو غيرها، يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويمس أمن الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها».

وأكد على مشروعية الهجمات الأمريكية ضد النظام السوري، قائلًا: «هذه الهجمات مبررة ومشروعة؛ لأنها تعتبر بمثابة تنفيذ للقانون الدولي، الذي ينص على حظر استخدام الأسلحة الكيماوية».

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.