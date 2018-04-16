لاعب يد الأهلي: تعاهدنا على الفوز ببطولة إفريقيا

أكد محمود زكي لاعب الأهلي إن بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام على ملاعب النادي تشهد منافسة قوية، حيث تتطلع جميع الفرق لتحقيق الفوز ولكن تبقى دوافع اللاعبين وخبراتهم حاسمة بشكل كبير خلال المباريات.

وشدد زكي على أن الأهلي يعيش حالة من التركيز الشديد في هذه البطولة على وجه التحديد للعودة إلى منصات التتويج في إفريقيا بشكل عام، وأن جميع اللاعبين تعاهدوا على الفوز باللقب.

وأشار إلى أنه لم يمض على وجوده مع الفريق سوى عام، وأنه يتطلع إلى حصد الألقاب مع الأهلي، ويتمنى أن تكون لقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس هو الأول له مع الفريق على المستوى الإفريقي.