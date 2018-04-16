وزير القوى العاملة: العمالة المؤقتة تخطت مليون و729 ألفا

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تمكنت من حصر مليون و729 ألفًا من العمالة المؤقتة، من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة المؤقتة «شهادة أمان»، متوقعًا أن تزيد الأعداد لتصل إلى 3 مليون عامل بنهاية إبريل الجاري.

وأضاف «سعفان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، أن عملية حصر العمالة غير المنتظمة والمؤقتة تساعد في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع مؤشرات البطالة، موضحًا أنه يتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والنقابات العمالية، لتوضيح التوزيع الجغرافي للعمالة المؤقتة بالمحافظات.

وأوضح أن الوزارة تستمر في تسجيل بيانات العمالة المؤقتة؛ لربط قاعدة بيانات العمال بباقي الوزارات المعنية، متابعًا أنه سيتم وضع آلية لتوفير فرص عمل، وتحقيق رعاية شاملة للعمالة المؤقتة.

وأشاد بدرجة الوعي الكبيرة لعمال مصر من خلال اهتمامهم بتطوير وسائل الإنتاج والشركات، والتي تخدم عملية التنمية التي تطمح مصر بتحقيقها في الفترة المقبلة.