قال حسنين درويش، رئيس الشركة المصرية السعودية للتعمير، إن تأسيس الصندوق الاستثماري المصري السعودي، برأس مال 16 مليار دولار، يعني أن هناك استثمارات سعودية واعدة في المستقبل، حسب تعبيره.

وأضاف «درويش»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، اليوم الاثنين، أن الاستثمارات السعودية كانت موجودة في مصر قبل ذلك، لكنها ستشهد مزيدًا من التطورات في الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم الاتفاق على تطوير حوالي 1000 كيلو متر مسطح في محافظة جنوب سيناء والاستثمار فيهم، ضمن مشروع «نيوم» الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية.

وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية لزيادة الاستثمار ظهرت في مصر الفترة الأخيرة، مثل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه ساهم في حل العديد من المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين داخل مصر.

وتابع أن هذا التوجه من القيادة السياسية العليا في مصر بضرورة تنشيط الجانب الاستثماري وتسهيله،، يعد مؤشرًا جاذبًا للاستثمارات السعودية بصفة خاصة، والأخرى بشكل عام في المرحلة المقبلة، حسب تعبيره.

يُذكر أن مصر والسعودية وقعتها اتفاقية، الشهر الماضي، لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية في العديد من المشروعات، على أن يتم اختيار الأخيرة من خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.