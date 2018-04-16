وزير التعليم: تقنين المناهج للصفوف التي لن يشملها التطوير

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل على توفير مناهج إلكترونية، لجميع الصفوف الدراسية، بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، من خلال بنك المعرفة.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الْيَوْمَ الاثنين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إنه بالنسبة للصفوف التي لن تنالها التطوير بدءا من الصف الثاني الابتدتئي وحتى الثالث الإعدادي، فتم تشكيل لجنة بالوزارة لإعادة النظر في مناهجهم، وتنقيتها من الحشو والتكرار لأن أيام الدراسة الفعلية في مصر تصل إلى 130 يوما فقط، وهو أقل معدل بين دول العالم، التي تصل أيان الدراسة بها إلى 180 يوما، وذلك بسبب كثرة الإجازات في مصر.

وقال الوزير إن مناهج هذه الصفوف أكبر بكثير من الفترة الزمنية المخصصة لتدريسها، ما يترتب عليه عدم تحقيق الاستفادة المطلوبة من المناهج، لذلك سيتم تنقيحها.

وتابع أن هؤلاء الطلاب سيتم توفير مناهج إلكترونية لهم، يستطيعون الوصول إليها من خلال الهاتف المحمول أو "تابلت شخصي" أو كمبيوتر متصل بالانترنت، لافتا إلى أنه تم شراء كتاب " الأضواء" الخارجي وإتاحته عبر الانترنت لمن يرغب في الحصول عليه مجانا.