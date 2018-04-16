«قرقاش»: غياب قطر عن القمة العربية «مكابرة»

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على عدم مشاركة قطر بالقمة العربية التي انعقدت أمس الأحد، بالمملكة العربية السعودية.

وقال «قرقاش»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صباح الاثنين، إن غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة، ويأتي نتيجة ساسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدأت أزمتها.

وأضاف: «غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المُشتراه».

وانعقدت أمس الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.