وفد ألماني يزور موانئ بورسعيد لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية

استقبل اللواء بحري عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، وفد من شركة «SCHAEFFLER» الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير محركات السيارات والقطارات لبحث فرص الاستثمار بالمنطقة.

وضم وفد الشركة راينر ليندر، المدير التنفيذي للشركة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتوبيس كريسر، مدير المبيعات بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنى عبود، ممثل التجارة والصناعة.

ورحب اللواء عبد القادر درويش، بالوفد معربا عن سعادته باهتمام الشركات الألمانية بزيارة المنطقة ورؤية حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وما تشهده مصر من الإصلاحات والقرارات الاقتصادية التي من شأنها دفع عملية الاستثمار بالمنطقة.

وقدم «درويش»، شرحا تفصيليا عن المنطقة الاقتصادية والأعمال المقامة بمنطقة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجستية.

وقال راينر ليندر، المدير التنفيذي للشركة، إن الشركة متخصصة في توريد وتطوير محركات السيارات والقطارات وقطع الغيار الحديثة الصديقة للبيئة، وتبلغ أرباحها السنوية 14 بليون يورو، لافتا إلى أن لديها 170 فرعا في 50 دولة حول العالم ويعمل بها أكثر من 89 ألف موظف.

وتابع: أن الهدف من الزيارة ضخ استثمارات بمصر عن طريق التعاون مع الهيئة الاقتصادية، ونحن لدينا الرغبة في ذلك لما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية وموقع فريد.

كما قام الوفد بجولة بحرية في قناة السويس والأرصفة الجديدة ومعدلات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع ومعاينة المنطقة الصناعية وعمليات تحسين التربة وزيارة أنفاق جنوب بورسعيد.