معز مسعود يواجه الفكر المتطرف بـ«السهام المارقة»

قال معز مسعود، الباحث بقسم الإلهيات بجامعة كمبريدج، إن مسلسله الجديد «السهام المارقة» يستكمل الرحلة التى بدأها من قبل فى برنامج «خطوات الشيطان» وفيلم «اشتباك»، موضحا أن الاسم مأخوذ من الحديث الشريف الذى يصف الخوارج بأنهم «يَمْرُقُونَ ــ يخرجون ــ مِنَ الإِسْلاَمِ مُرُوقَ السَهْمِ مِنَ الرَمِيَةِ».

وأكد مسعود، انه قرر مواجهة التطرف بفكر علمى مستنير وفن راقٍ، من خلال مسلسل درامى ضخم، مشددا على أن الأفكار أحيانا تكون أقوى من الرصاص، ويجب مواجهتها بفكر مستنير.

المشروع رؤية معز مسعود، كان من المقرر أن يتولى إخراجه كفيلم، يكتب قصته الأشقاء محمد وخالد وشيرين دياب، اتفق بعدها مع المنتج محمد حفظى على تحويله إلى مسلسل يخرجه محمود كامل.

يشارك فى الانتاج مؤسسة «أبوظبى للإعلام»، وشركة «فيلم كلينيك» للمنتج محمد حفظى، ومن المقرر ان يعرض بشكل حصرى على قناة أبوظبى خلال شهر رمضان المقبل.

يضم «السهام المارقة» مجموعة متميزة من نجوم الوطن العربى، حيث يشارك من مصر الفنانون شريف سلامة وهانى عادل وشيرى عادل ووليد فواز، بالإضافة إلى الفنانة التونسية عايشة بن أحمد، والفنانة اللبنانية دياموند بوعبود، والفنان العراقى كامل إبراهيم، مع ظهور خاص للفنان السعودى هشام فقيه.