قوات إسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا في الضفة الغربية

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شنت قوات من الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت 30 فلسطينيا.

ولم تشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، التي أوردت الخبر اليوم الإثنين، ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم «مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب».

وتأتي حملة الاعتقالات وسط حالة من التوتر بعد مقتل عشرات الفلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة في إطار «مسيرات العودة» التي يجرى تنظيمها أيام الجمع منذ نهاية الشهر الماضي.