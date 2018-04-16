اجتماع مغلق لهيئة مكتب ائتلاف دعم مصر

تعقد الأن هيئة مكتب ائتلاف دعم مصر اجتماعا مغلقا في مقر مجلس النواب، برئاسة النائب محمد السويدي رئيس الائتلاف.

وقال السويدي في تصريحات صحفية، قبيل الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي عقب الانتخابات الرئاسية، وتبنى الائتلاف عدد من البرامج خلال الفترة المقبلة أهمها المشروعات الصغيرة، والعمل على إنشاء مصانع في القرى.

وأوضح أيضا عمل الائتلاف خلال هذه الفترة على التواصل مع الشباب في الجامعات للمشاركة في الحياة السياسية وأشار إلى عقد لقاءات في 12 جامعة.

وبشأن الاجتماع قال السويدي "ندرس الوضع العتم لعمل الائتلاف ونجهز لاجتماع المكتب السياسي لاستكمال رؤى سياسية ورؤيتنا لقوانين".