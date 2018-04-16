«التعليم»: تطبيق استراتيجة تطوير التعليم بتكلفة 500 مليون دولار بحلول سبتمبر المقبل

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق الاستراتيجية الجديدة، لتطوير منظومة التعليم الأساسي التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في بداية العام الدراسي الجديد 2018/2019 بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف «خيري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الإثنين، أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم، تستهدف مرحلة رياض الأطفال والطلاب حتى سن 14 عامًا في المرحلة الأولى، بتكلفة 500 مليون دولار من البنك الدولي، مشيرًا إلى تأييد 102 وزير تعليم حول العالم للاستراتيجية الجديدة، أثناء عرضها في مؤتمر التعليم بلندن.

وأوضح أن مشروع تطوير منظومة التعليم، هو مشروع دولة وليس مشروع فرد، والهدف منه التعليم وليس الحصول على شهادة، متابعًا أنه سيتم تطبيق أدوات التكنولوجيا الحديثة؛ لقياس مدى فهم الطلاب للمناهج التعليمية.

وتابع: «تطوير التعليم مرتبط بمحاربة بعبع الثانوية العامة وبنعمل على تطوير هذه المرحلة؛ لتواكب التكنولوجيا الحديثة»، موضحًا أنه يمكن للطالب الامتحان من خلال جهاز «التابلت» في المدرسة في المنظومة الحديثة، تمهيدًا لإمكانية التقدم للامتحان في المنازل.

وأشار إلى أنه سيتم تصحيح الامتحانات من خلال بنك المعلومات بشكل عشوائي؛ لتقييم درجة الفهم لدى الطلاب، دون تدخل من المدرسين، موضحًا أن هناك تنسيق بين وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي؛ لإعداد الطلاب لمرحلة ما قبل الجامعة.