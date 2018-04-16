البرلمان يوافق على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقية الطيران الدولي

أعلن اليوم الإثنين، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 648 لسنة 2017 بالموافقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي.

كما أعلن رئيس البرلمان موافقة البرلمان أيضا على القرار رقم 649 لسنة 2017 بالموافقة على البروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من الاتفاقية نفسها، الموقعة فى مونتريال بكندا بتاريخ 6 أكتوبر 2016.

من ناحيته أكد النائب عبد المنعم العليمي أن تلك الاتفاقية هى اتفاقية دولية تنظم الطيران الدولي، وتعمل على توحيد العمل الفني وتنظيم قواعد الطيران فى الجو، مشيرا إلى أن موافقة البرلمان عليها تُدخلها حيد التنفيذ.