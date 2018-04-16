منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: بعثة التحقيق لم تدخل «دوما» السورية حتى الآن

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أحمد أوزوموتجو، إن بعثة المحققين لم تدخل بلدة دوما السورية حتى الآن، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين.

ودعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، روسيا وإيران لاستخدام نفوذهما على الحكومة السورية لمنعها من أي استخدام آخر للأسلحة الكيماوية.

يُذكر أن «المنظمة» أعلنت في وقت سابق، أنها سترسل بعثة تحقيق إلى دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، للتأكد من وجود هجوم كيماوي على البلدة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، وجّهت دعوة رسمية إلى «المنظمة» لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها.