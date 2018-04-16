محمد حجازي: تماسك الدول العربية سيزيح تدخلات إيران في المنطقة

قال السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إيران تتوغل في المنطقة وتفرض السيطرة، مؤكدًا أن التواصل والتماسك بين مصر والسعودية والدول العربية سيزيح هذه التدخلات، حسب تعبيره.



وأضاف «حجازي»، خلال تصريحات لفضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أن ما تفعله إيران هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة لأنها تشق الصفوف، معقبًا: «علينا أن نسعى لزحزحة الموقف العربي وإزاحة إيران وتركيا من المشهد، ولا بد من مخاطبة أمريكا وروسيا بأن التحالفات الضارة الجاذبة لقوى إقليمية تفتت الكيان العربي».



وشدد على ضرورة توقف ما أسماه «التوغل الإيراني» وخطره، إضافة إلى ما وصفه بـ«التمدد التركي» حتى تعود اللحمة العربية وتُثَبَت أقدام الأمن القومي العربي.



وتابع أن الظرف الإقليمي الذي يتمثل في الأزمة السورية، لم يُنس القادة العرب القضية الفلسطينية وقرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، معقبًا: «تسمية قمة الظهران بالقدس دليل على نقل رسالة القمة للقيادة الأمريكية بأن قرارها بشأن القدس ليس مخالفًا للشرعية الدولية ووقف العالم ضده فقط، ولكن سيؤدي إلى تداعيات تهدد أمن امريكا وحلفائها في المنطقة».



واختتمت مساء أمس الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافى العالمى «إثراء» في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية أعمال القمة العربية الـ29، والتى عُقدت برئاسة العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز.



وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا لمختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي ـ الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.





