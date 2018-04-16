الاتفاق السعودي يجدد عقد سعد آل خيري لموسم واحد

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أعلن نادي الاتفاق السعودي رسميًا اليوم االأثنين تمديد عقد سعد آل خيري لاعب الفريق لموسم واحد يضاف إلى المواسم الأربعة المتبقية في عقده.

وأصدر الاتفاق بيانا عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر"، جاء فيه "إدارة نادي الاتفاق تمدد عقد اللاعب سعد آل خيري لسنة إضافية إلى الأربع سنوات المتبقية من عقده ليصبح اتفاقاً حتى 2023".

وشارك سعد آل خيري صاحب الـ23 عامًا في 21 مباراة بالموسم المنصرم من دوري المحترفين السعودي، لم يساهم خلالها بأي هدف وتلقى 6 بطاقات صفراء.

وأنهى الاتفاق بطولة الدوري ضمن فرق المربع الذهبي، وحل رابعا في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الفتح الخامس.