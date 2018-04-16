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بالفيديو.. وقفة احتجاجية في السفارة السورية بالقاهرة ضد العدوان الثلاثي على سوريا

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 16 أبريل 2018 - 10:52 م | آخر تحديث : الإثنين 16 أبريل 2018 - 10:52 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، جانبًا من وقفة احتجاجية تم تنظيمها بالسفارة السورية في القاهرة، ضد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سوريا.

وأعرب المشاركون في هذه الوقفة عن رفضهم للضربات الغربية ضد سوريا، وتأييدهم للنظام والجيش السوري، رافعين صور للرئيس بشار الأسد.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فجر السبت، ضربات عسكرية، استهدفت مواقع تابعة للنظام السوري في دمشق؛ وذلك ردًا على الهجوم الكيماوي الذي شهدته بلدة دوما، منذ عدة أيام، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى.


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