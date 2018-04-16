«الصحة»: تحقيق عاجل لاسترداد حق مدير مستشفى هليوبولس المعتدى عليه

أعرب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استياءه من واقعة الاعتداء بالضرب على الدكتور طارق شوقي، مدير مستشفى هليوبولس، أثناء تأدية عمله، قائلًا: «إحنا في دولة يحكمها القانون، وليس دولة بلطجة».



وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام عقب التصريحات التي أدلى بها زوج الممرضة في البرنامج، بشأن صلة القرابة التي تجمع بين وزير الصحة والدكتور المعتدى عليه، مؤكدًا على أن الوزارة تجري تحقيقًا عاجلًا لاسترداد حق مدير مستشفى هليوبولس المعتدى عليه، ومسؤولة عن حقوق جميع العاملين بها.



وأوضح أن الدكتور أحمد عماد الدين كلف بفتح تحقيق عاجل بشأن اعتداء التمريض على مريض بأحد المستشفيات في الغربية، متابعًا أن الوزارة لا تقبل بالتعدي على حقوق الأطباء أو المرضى، وتحرص على تطبيق القانون.



وتابع أن وزارة الصحة تتواصل مع وزارة الداخلية بشأن إعادة فتح التحقيق مرة أخرى في واقعة الاعتداء على مدير مستشفى هليوبولس.



واستقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أمس السبت، الدكتور مصطفي شكري، مدير مستشفى هليوبوليس، بعد الاعتداء عليه، وصفعه على وجهه من قبل زوج ممرضة بمصعد المستشفى، لرفضه إجازة «غير وجوبية» لها، يوم الخميس الماضي، وأمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.