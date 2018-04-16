«الزراعة» تطالب الفلاحين بعدم التعامل مع الوسطاء في توريد القمح

طالب المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، الفلاحين بعدم الانصياع أو التعامل مع التجار الوسطاء في بيع وتوريد محصول القمح، قائلًا: «الوسيط حرامي وبيسرق الفلاح في حوالي 20 كيلو وبيغش في الميزان، وبيوهم الفلاح أن سعره أفضل من سعر الدولة».



وأضاف «عطا»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الحكومة اتبعت إجراءات جديدة لتسهيل توريد وتخزين القمح على الفلاحين هذا العام، موضحًا أنه يتم صرف أموال توريد المحصول مباشرًا للفلاحين عقب تسليم القمح إلى مخازن الدولة.



وأوضح أن تكلفة زراعة وجمع فدان القمح حوالي 7000 جنيه، وعائد الفدان يتراوح من 11500 جنيه ليصل إلى 11800 جنيه، مشيرًا إلى أن قيمة الربح لـ18 إردب قمح يصل لـ4800، وتتعدى نسبة الربح 50%.