نواب حماس يجتمعون في مخيم لـ«العودة» قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل

عقد نواب حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في المجلس التشريعي الفلسطيني، اجتماعا اليوم الإثنين، في مخيم لـ«العودة» قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وجاء الاجتماع دعما لمسيرات العودة الشعبية التي يتم تنظيمها على أطراف شرق قطاع غزة، قرب السياج الفاصل منذ 30 من الشهر الماضي، وقتل فيها 33 فلسطينيا حتى الآن.

وخُصصت جلسة نواب حماس لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يوافق غدا، وشارك فيها برلمانيون عرب وأجانب عبر مداخلات مصورة بحسب كتلة حماس البرلمانية.

وندد نواب حماس أثناء مداخلاتهم بممارسات إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، واعتبروها «جرائم مكتملة الأركان».

ودعا النواب السلطة الفلسطينية إلى ضرورة التوجه للمحاكم الدولية لتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وجرى خلال الاجتماع عرض تقرير من لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، جاء فيه أن «الأسرى يواجهون ظروفاً مأساوية في سجون إسرائيل حيث تُنتهك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية».

وذكر التقرير أن عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967، تقدر بـ850 ألف معتقل، أي 20% تقريبا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، تعتقل إسرائيل حاليا نحو 6500 أسير فلسطيني.