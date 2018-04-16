فرنسا تدعو إلى إجراء محادثات بين مؤيدي الأسد ومعارضيه

قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، إن بلاده ستضغط من أجل إجراء محادثات جديدة بشأن التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري تجمع بين الداعمين الدوليين الرئيسيين لحكومة الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

وقال فيليب أمام الجمعية الوطنية في باريس اليوم الاثنين إن التجمع المؤيد للمعارضة السورية الذي يضم بريطانيا وفرنسا والأردن والسعودية والولايات المتحدة يجب أن يجري مفاوضات مع تركيا وحليفتي الحكومة السورية، إيران وروسيا.

وأضاف: «يجب أن نعزز الإجماع الدولي لصالح حل سياسي شامل»، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2015 الذي دعا إلى تبني دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.