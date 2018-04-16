قالت هبة السيد رجب، السيدة التي أشهرها الإعلام وصفحات السوشيال ميديا مؤخرًا بعد ظهورها حاملة زوجها خالد البدوي محمود، على ظهرها لرحلة الغسيل الكلوي، إن الكثيرين استغلوا حالتها لعمل «شو إعلامي» ولم ينفذ أحد أي من وعده.



وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أمس الأحد، أنها لم تتسلم بعد الشقة التي تعهد لها أحد الأسماء الشهيرة، بتوفيرها لها ولأسرتها المكونة من 10 أفراد، يسكنون في شقة واحدة، لا دخل لهم سوى المعاش الشهري الذي تتقاضاه ويبلغ 450 جنيهًا.



وأشارت إلى تعهد أحد النواب البرلمانيين بتوفير لها معاشًا شهريًا، لكنه لم يفي بوعده، حتى المحل الذي تعشمت كثيرًا بإنشائه ليكن لها مصدرًا للدخل، ووعدها أحد المشهورين بالتبرع بإنشائه، لم يتحقق منه شيئًا حتى الآن، معقبة: «كل اللي وعدوني، ناس معروفة ومشهورة، بس محدش فيهم ساعدني ونفذ وعده».



وتابعت أن هناك سيدة ما تعهدت بأنها ستوفر لها قرابة الـ50 ألف جنيه، لكنها لم ترسل إليها سوى 2100 جنيه فقط، مؤكدة أن كل ما تسلمته حتى الآن هو كرسي متحرك من أجل زوجها.



وأبرزت وسائل الإعلام وصفحات السوشيال ميديا مؤخرًا، هبة السيد رجب، حيث كانت تحمل زوجها المريض خالد البدوي محمود، على ظهرها من المرج الجديدة إلى أحد مراكز غسيل الكلى بحلمية الزيتون، حتى يتلقى العلاج، وسلط عليها الضوء بالأكثر عند اصطحابها بعلها للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وتلقت على إثر هذا المشهد كثيرًا من الوعود بمساعدتها.