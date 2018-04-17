اعتمد عمرو الجارحى وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.5 مليار جنيه عن شهر مارس 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

وبحسب بيان من المالية، تضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالى لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز. وجدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 129.20 مليون دولار لشراء 535.0 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسى.

وأيضا إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وشملت 90.5 مليون جنيه منهم 69.3 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر فبراير 2018 ومبلغ 21.2 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن نفس الشهر.

وتم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الرى الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الرى للأشغال العامة، الشركة المصرية للرى والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للرى والصرف عن شهر مارس 2018، كما تم إتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء فى نفس الشهر.