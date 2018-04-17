ماينز ينعش أماله في البقاء بالفوز على فرايبورج

أحيا فريق ماينز آمال البقاء في دوري الدرجة الأولى الألماني، بفوز مثير للجدل على ضيفه فرايبورج 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني( البوندسليجا).



وحصل ماينز على ضربة جزاء بعد اطلاق صافرة نهاية الشوط الأول ، في حدث جديد مثير للجدل بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.



وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي لحظة نهاية الشوط الأول، وغادر لاعبو فرايبورج الملعب بالفعل ولكن الحكم جويدو فينكمان تم تنبيه من قبل حكم الفيديو المساعد بيبيانا ستيهاوز بأن مارك اوليفر كيمب لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دانييل بروسينسكي لاعب ماينز.



وفحص فينكمان تسجيل الفيديو واحتسب ضربة جزاء ليتم استدعاء لاعبي فرايبورج لأرض الملعب مجددا.



وسجل بابلو دي بلاسيس هدف التقدم لماينز من ضربة الجزاء، واضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لماينز في الدقيقة 79.



الفوز رفع رصيد ماينز إلى 30 نقطة في المركز الثالث من القاع بفارق الأهداف خلف فرايبورج صاحب المركز الخامس عشر، كما يمتلك فولفسبورج 30 نقطة في المركز الرابع عشر.



ويتذيل كولون جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويحتل هامبورج المركز الثاني من القاع برصيد 22 نقطة.



وتعرض فرايبورج للهزيمة الرابعة على التوالي ،وحقق ماينز فوزه الأول منذ 16 فبراير الماضي.