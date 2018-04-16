صلاح يزين قائمه هدافي الدوريات الكبري فى الموقع الرسمي لليويفا

زين النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول قائمة أعدها الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي "اليويفا" لأعلي هدافي قارة أوروبا.

وجاء نجم الريدز فى المركز الثاني فى قائمة الهدافين برصيد 30 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن البرازيلي جوناس أوليفيرا مهاجم بنفيكا، والذي يتصدر قائمة الهدافين فى أوروبا برصيد 33 هدفا حسبما أشار الموقع الرسمي لليويفا.

وأبرز موقع اليويفا إحتفال النجم المصري بوصوله للهدف الـ30 له خلال الموسم الحالي، واصفا إياه بهداف إنجلترا، وأنه فرق بهذا العدد من الأهداف عن كل من الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الـ 25 هدفا، والأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي صاحب الـ 21 هدفا.

وأشار الموقع الرسمي لليويفا بأن اللاعب صاحب الـ25 عاما إن لم يكن هو هداف القارة الحالي، وأن جوناس لاعب بنفكيا يفرق عنه بـ3 أهداف إلا أن هداف البريميرليج يتصدر ترتيب هدافي الدوريات الكبري فى تصنيفات الإتحاد الأوروبي، والتي يُمنح من خلالها جائزة الحذاء الذهبي لأعلي هداف فى الدوريات الكبري، ويتفوق أيضا بذلك نجم الريدز علي كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة صاحب الـ29 هدفا مع البلوجرانا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي يمتلك من الأهداف 28 هدفا مع الفريق البافاري، الإيطالي سيرو إيمبولي نجم لاتسيو والذي يتساوي مع الأخير من حيث عدد الأهداف فى الكالشيو، ويفرق كل منهم عن صلاح بـ3 أهداف خلال الموسم الحالي.

ووصل النجم المصري للهدف الـ40 خلال الموسم الحالي بعد تسجيله فى لقاء فريقه الأخير أمام بورنموث، واًصبح بذلك صلاح أول لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف فى موسما واحد بعد الإنجليزي إيان راش أسطورة الريدز الذي سبق له وأن سجل 40 هدفا مع ليفربول منذ ما يقرب من 30 عاما، بالإضافة إلي تجاوزه لرقم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق، والذي سجل 29 هدفا مع تشيلسي موسم 2009-2010، ليكون بذلك النجم صاحب الـ57 مباراة دولية مع المنتخب الوطني أول لاعب إفريقي يصل لهذا الهدف، كما عادل اللعب الملقب بـ"ملك مصر" رقم الأورجواياني لويس سواريز بالتسجيل في 7 مباريات متتالية على ملعب الانفيلد، مدونا بذلك 12 هدفا، و3 صناعة أهداف، وأصبح على بعد هدف واحد فقط لمعادلة الرقم القياسي لروجر هانت نجم ليفربول السابق بعد تسجيله فى 8 مبارايات متتالية علي ملعب الأنفيلد.