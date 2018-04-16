زعيم اليسار الأوروبي يقترح الحكومة الألمانية كوسيط في النزاع السوري

عقب الضربات العسكرية الغربية على سوريا، اقترح زعيم اليسار الأوروبي، جريجور جيسي، أن تتولى الحكومة الألمانية دور وسيط محايد في النزاع السوري.

وقال السياسي الألماني في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم الإثنين: «كنت سأسعد إذا تولت حكومتي دور وسيط محايد».

وذكر «جيسي»، أنه يتعين على ألمانيا أن تعمل من أجل ذلك بصفتها شريك في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وكحكومة، مؤكدا ضرورة أن تتصرف الحكومة الألمانية حيال هذه القضية بحيادية دون أن تنحاز لطرف دون الآخر.

وأضاف أنه يتعين على المستشارة أنجيلا ميركل، إجراء أولى المكالمات الهاتفية مع أطراف النزاع، موضحا أنه من المنتظر أن تقوم حكومتها بدبلوماسية مكوكية وتبحث عن مكان محياد لإجراء المفاوضات.

وأوضح أنه في زمن الحرب الباردة كان هناك وسطاء محايدون، قائلا إن هناك ضرورة لهذا الأمر مجددا الآن.