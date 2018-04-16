البرلمان يوافق مبدئيا على «تعديل السلك الدبلوماسي»

• «عبدالعال»: المشروع يهدف إلى تصحيح أوضاع قديمة

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل لقانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015.

وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:

- مادة 44: تحدد مرتبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد مرتبات أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضال السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

• المادة الثانية: تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي:

- استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس المرتب الأساس المستحق لكل منهم في 30 يونيو2015، مضافا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3 و4 المرافقين بهذا القانون.

ونصت المادة الثالثة: على أن يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1 و2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3 و4 بالصيغة المرافقة.

• المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه نهائيا لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة.

وأوضح -خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم- أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم عمل العاملين المدنيين وضع مفهوم الأجر الوظيفي الذي يختلف عن الأجر الأساسي الذي كان معمول به في القانون السابق.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية لم يعالج أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وقال: «لذا تلاحظون أن مشروع القانون يأتي به التنفيذ بأثر رجعي لتصحيح أوضاع قديمة حرصا على ترشيد نفقات الدولة».

وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الموافقة النهائية على قانون السلك الدبلوماسي، تستلزم أن تكون نداء بالاسم على كل أعضاء البرلمان، مشددا على ضرورة حضور الأعضاء في الجلسة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن تسجيل أعضاء المجلس لحضورهم في الجلسة العامة غدا سيتم من خلال التوقيع بالبصمة إجباريا.

وتنص المادة 325 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية:

- أولاً: إذا طلب ذلك رئيس المجلس.

- ثانياً: إذا قُدم بذلك طلب كتابي من 30 عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء، ولا يقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة.

- ثالثاً: عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع» دون أي تعليق.

وأكد «عبدالعال»، أن مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة لا يترتب عليه أي زيادات مالية، قائلا: «على الرغم من أن العاملين في السلك الدبلوماسي يحتاجون هذه الزيادات».

وأوضح أن أسباب التصويت نداء بالاسم كشرط للموافقة النهائية عليه، لأن التعديل سيطبق بأثر رجعي عقب الموافقة عليه نهائيا لتصحيح أوضاع قديمة وحرصا على ترشيد نفقات الدولة.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن الهدف من التعديل هو تصحيح الأوضاع ومعالجة الأوضاع الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث لم يعالج قانون الخدمة المدنية أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد رئيس مجلس النواب أن الموافقة النهائية على قانون السلك الدبلوماسي، تستلزم أن تكون نداء بالاسم على كل أعضاء البرلمان، ومؤكدا على أن النداء بالاسم على هذا القانون، شرط أساسي للموافقة على القانون، مؤكدا على ضرورة حضور الأعضاء في الجلسة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن تسجيل أعضاء المجلس لحضورهم في الجلسة العامة غدا سيتم من خلال التوقيع بالبصمة إجباريا.

ومن جانبه، أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته مبدئيا على القانون، مضيفا: «وهو ما كنا ننادي به منذ فترة، تحية للدبلوماسية المصرية التي تؤدي واجبها في ظل ظروف صعبة جدا، وعلينا أن نحسن ظروف عمله».