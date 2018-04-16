«التعليم»: اختبار الطلاب 12 اختبارًا في كل مادة خلال الـ3 سنوات في المرحلة الثانوية

قالت دينا برعي معاون وزير التربية والتعليم للتقويم والامتحانات، إنه سيتم اختبار الطلاب 12 اختبارًا في كل مادة خلال الـ 3 سنوات في المرحلة الثانوية.

وأضافت «برعي»، في تصريحات لها على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بصندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، أن الدراسة في المرحلة الابتدائية في النظام الجديد ستكون باللغة العربية، ويتم تدريس مواد الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية بدءًا من المرحلة الاعدادية.

وأوضحت «برعي»، أن مدرس اللغة الإنجليزية سيمهد لهذا الأمر مع الطلاب، حيث سيتم تدريس الرياضيات والعلوم في مادة اللغة الإنجليزية.