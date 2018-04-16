قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تأخير الحكومة تحديد سعر إردب القمح جاء بسبب انتظار رؤية مستويات الأسعار العالمية، حتى يأخذ الفلاح حقه بسعر مشجع، حسب تعبيره.



وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الأحد، أن الأسعار التي حددتها الحكومة للقمح عادلة جدًا.



وأكد أن عوائد المزارعين ستكون مرضية في ظل الوضع الاقتصادي الموجود في الفترة الحالية.



يُذكر أن مجلس الوزراء، أعلن الأربعاء الماضي، تحديد سعر إردب القمح بـ600 جنيه درجة نقاوة 23.5%، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23%، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5%.



وأوضح الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن سبب تأخر إعلان سعر القمح هو انخفاض سعره عالميًا خلال الأشهر الماضية.