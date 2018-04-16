واشنطن: ترامب لا يزال يرحب بلقاء بوتين

أعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأثنين أن الرئيس الأمريكي لا يزال يرحب بمقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين وذلك على الرغم من التوترات الكبيرة بين البلدين.

وعلى هامش رحلة لترامب إلى فلوريدا، أوضحت ساندرز أن ترامب «لديه شعور أنه عندما تكون هناك علاقة جيدة مع روسيا، فإن ذلك أفضل بالنسبة للعالم»، وتابعت أنه لهذا السبب فإن ترامب يرغب في مواصلة التعاون مع بوتين.

في الوقت نفسه، قالت ساندرز إن عقد مثل هذا اللقاء يتوقف على الخطوات التالية من جانب روسيا، وأضافت: « نحن واضحون تماما في توقعاتنا ونأمل أن يغيروا سلوكهم».

كان الكرملين أعلن في أوائل أبريل الجاري أن ترامب دعا بوتين إلى زيارة البيت الأبيض في إطار محادثة هاتفية بينهما جرت في العشرين من مارس الماضي، وكان الاثنان قد التقيا للمرة الأولى على هامش قمة العشرين في صيف 2017 في هامبورج بألمانيا.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين بسبب تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، حيث طردت واشنطن 60 دبلوماسيا روسيا وقنصلا روسيا واحدا تضامنا مع بريطانيا في خلافها مع روسيا في هذه الواقعة، وقد ردت موسكو بالمثل.