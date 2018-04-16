مسؤول عسكري يمني: الحوثيون حولوا مدينة ميدي إلى حقل ألغام غالبيتها صناعة إيرانية

قال أحمد مرير، نائب رئيس شعبة الهندسة بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن ميليشيا الحوثي زرعت شبكة من الألغام المتنوعة في مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة (123 كيلو مترا شمال غرب صنعاء)، قبل انسحابهم منها.

وأضاف «مرير»، في بيان له اليوم الإثنين، أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل نزع المئات من الألغام المتنوعة التي زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في أحياء وشوارع مدينة ميدي بمحافظة حجة، تمهيداً لعودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح أن الفرق الفنية عملت خلال اليومين الماضيين على فحص المدينة بالكامل، ووجدت أن المليشيات قامت بتفخيخ معظم المنازل والطرقات الرئيسية والفرعية والمحلات التجارية وحتى انها زرعت عبوات متفجرة تحت الأشجار.

وأشار إلى أن الفرق الهندسية تمكنت حتى الآن من انتزاع حوالي 250 لغم (مختلفة الأحجام والأنواع)، من بعض الأماكن والشوارع الرئيسية بالمدينة وذلك بعد تحريرها بشكل كامل، وتواصل العمل لتطهير بقية المنازل والشوارع الفرعية، لافتا إلى أن «الفرق الهندسية لا زالت مستمرة في عملية تطهير المدينة وما حولها، لليوم الثالث على التوالي، فالميليشيات الإجرامية جعلت من المدينة حقلاً للألغام بجميع أنواعها وتفننت في إخفائها بشتى الحيل».

وبحسب البيان، فقد نزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش قرابة 6 آلاف لغم من أطراف مدينة ميدي قبل تحريرها بالكامل، لافتاً إلى أن غالبية هذه الألغام صناعة إيرانية.

كانت قوات الجيش الحكومي قد أعلنت الأربعاء الماضي، تحرير كامل مدينة ميدي الاستراتيجة المحاذية للحدود السعودية والتي تحوي ميناء حيوي، بعد أيام من معارك عنيفة، خاضتها ضد مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية.