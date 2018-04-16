قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يسقط صاروخًا واحدًا بين أكثر من 100 صاروخ أُطلِقوا في الضربة العسكرية على سوريا، حسب وصفه.

وأكد «ترامب»، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء اليوم الاثنين، أن جميع الصواريخ التي أُطلقت، فجر السبت الماضي، على سوريا، أصابت أهدافها.

يُذكر أن سوريا تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتخذوا قرارًا بقصف سوريا اعتمادًا على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وليس على حقائق.