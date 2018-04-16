وزيرة السياحة تقرر ندب مجدي شلبي لرئاسة قطاع الشركات

• رئيس القطاع الجديد: دراسة جميع الملفات والبداية بالحج والعمرة



قررت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تعيين مجدي شلبي رئيسا للإدارة المركزية للشركات بالوزارة وقائما بأعمال رئيس قطاع الرقابة على الشركات خلفا لمحمد شعلان رئيس القطاع السابق الذي بلغ السن القانونية الخميس الماضي، كما قررت الوزيرة تعيين عبد الحميد عبد الحليم رئيسا للإدارة المركزية للنقل السياحي بقطاع الشركات.



كان هذا الإجراء أحد أهم أولويات وزيرة السياحة خلال الفترة الحالية نظرا لأهمية قطاع الشركات باعتباره أهم القطاعات الحيوية بالوزارة وكذلك لارتباطه بملفات العمرة والحج والتي تحتاج إلى حسم أمور عديدة خلال الفترة القليلة القادمة، بالإضافة إلى ملف السياحة الخارجية التي تحتاج إلى جهد مكثف خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعها برئاسة مجدى شلبي الرئيس الجديد لقطاع الشركات نهاية هذا الأسبوع لاستكمال الإجراءات الخاصة بموسمي العمرة والحج.



كان مجدى شلبي قد شغل عدة مواقع بالوزارة أهمها مدير عام الشئون القانونية مدير عام التفتيش على المحلات السياحية والصحية عام التراخيص ورئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى وأخيرًا رئيس الإدارة المركزية الأنشطة السياحية.



وفي أول تصريحات له، أكد مجدي شلبي، أنه سيبدأ بدراسة جميع الملفات بقطاع شركات السياحة والمرشدين خاصة الحج والعمرة ونشاط السياحة الخارجية وغيرها من الملفات.



كانت «الشروق» قد أشارت إلى أن هناك خمسة أسماء مرشحة لتولي منصب رئيس قطاع الشركات خلفا لـ"شعلان" وأبزهم مجدي شلبي، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية، وياسر محيسن، رئيس الإدارة المركزية للاتصال، وإيمان الصباغ، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المنشآت السياحية، وعبد الحميد عبد الحليم، مدير عام إدارة البرامج السياحية بقطاع الرقابة على الشركات، وصبح عبد الفتاح، مدير عام إدارة النقل السياحي بقطاع الشركات.