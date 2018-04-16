نوران العربي تحصد المركز الثاني في بطولة ريتشموند للاسكواش

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نجحت ريهام صدقي الأمريكية في الفوز على روان العربي بثلاث أشواط مقابل شوط بواقع (12-10, 5-11, 11-6, 11-2)بينما حصدت روان العربي على المركز الثاني بعد هزيمتها أمام خلال المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الأول لبطولة ريتشموند للاسكواش.

وتغلبت روان العربي على ايلاني لاند مان من جنوب افريقيا بثلاث أشواط مقابل شوط بواقع (12-10, 9-11, 11-2, 11-6) في مباراة استغرقت 26 دقيقة بالدور الأول.

وجمعت المباراة الأولى بين ريهام صدقي الأمريكية والمصرية نوران التركي وانتهت بفوز الأولى بنتيجة (0-3) بواقع ( 11-1, 11-5, 11-8).

وفي الدور ربع النهائي فازت روان العربي على الفرنسية ميليسا الفيس بثلات أشواط مقابل شوط (8-11, 11-4, 14-12, 11-4) في مباراة استغرقت 44 دقيقة .

بينما فازت ريهام صدقي الأمريكية على نيكول بونيان الكندية بنتيجة(0-3) بواقع (11-1, 11-2, 11-6).

أما في نصف نهائي البطولة ففازت نوران على الأمريكية مارينا ستيفانوني بنتيجة (3-0) بواقع(11-6, 13-11, 11-7) في مباراة استغرقت 25 دقيقة .

فيما نجحت ريهام صدقي في الفوز على انى كيمبيرلي الإنجليزية بثلاث أشواط نظيفة بواقع (11-3, 11-4, 11-4).