تأجيل موعد انتخابات الرئاسة في كوبا حتى بعد غد الأربعاء

أرجأ البرلمان الكوبي اجتماعا مقررا لانتخاب أول رئيس من خارج عائلة كاسترو، خلال ستة عقود ليوم واحد حتى بعد غد الأربعاء وفقا لما ذكره راديو "ريبيلدي" الرسمي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير في الجدول الزمني يعني أن الاجتماع سوف يستمر الآن يومين، وكذلك متى سوف يتم إجراء التصويت.

وبعد مرور 10 سنوات على توليه قيادة الجزيرة الكاريبية، سيسلم راؤول كاسترو 86 عاما، السلطة لرئيس آخر هذا الأسبوع. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون الرئيس الجديد هو نائب الرئيس حاليا ميجيل دياز كانيل 57 عاما.

وتعني الانتخابات أن جيلا من القادة الأصغر سنا سيتولى السلطة محل رجال الميليشيات الملتحين بقيادة فيدل كاسترو، الذي أطاح بالدكتاتور فولجنسيو باتيستا في ثورة 1959 ثم شقيقه راؤول الذي خلفه في السلطة عام 2008.