طرق غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب بورشة في جامعة المنصورة

صرح رئيس قسم الرقابة على الأغذية ومدير برنامج صحة وسلامة الغذاء بكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة، د. عادل عبد الخالق، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولى الأول لـ«سلامة الغذاء وصحة الإنسان»، والذي تنظمه جامعة المنصورة، بالتعاون مع جامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا، خلال الفترة من 16-17 أبريل الجاري.

وأضاف «عبد الخالق»، في بيان له، أن المؤتمر سيناقش 20 بحث متخصص بمجال سلامة الغذاء والأمراض المشتركة، كما يعقد على هامش المؤتمر ولأول مرة بمصر والشرق الأوسط ورشة عمل للكشف عن طرق الغش المختلفة للأغذية ذات الأصل الحيوانى، وذلك للكشف عن غش لحوم الأبقار بلحوم الحمير والكلاب والخنازير بطرق سريعة ومعتمدة، ومؤكدة تستخدم بالمجال الحقلى للكشف عن طرق الغش المختلفة؛ من خلال استخدام أجهزة كشف طرق غش لحوم الأبقار المصنعة بلحوم الحمير والكلاب والخنازير.

هذه التقنيات سيتم التدريب عليها من خلال الوفد الألمانى لجامعة هانوفر للطب البيطرى بألمانيا.

ويشارك بالمؤتمر وورش العمل وفد ألمانى تضم بروفيسور جوزيف كامفوس، رئيس معهد تغذية الحيوان، ود. عامر عبد الموجود، أستاذ بمعهد جودة وسلامة الأغذية، ود. أندريا بيكر، الباحث بمعهد جودة وسلامة الأغذية، وماريتا ليدفوخ، منسق مكتب الشئون الخارجية بهانوفر.

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