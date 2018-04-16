روسيا تتعهد بعدم التدخل في عمل فريق منظمة الحظر الكيماوي بسوريا

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، أن روسيا تتعهد بعدم التدخل في عمل فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا.

جدير بالذكر أن البعثة الروسية الدائمة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد اتهمت في بيان لها، صباح اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تقويض مصداقية بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا قبل وصولها إلى موقع الهجوم دوما، مؤكدة على عدم عزمها التدخل في عمل البعثة.

وأعرب مبعوث الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كينيث وارد، في وقت مبكر من اليوم، عن قلق بلاده من تلاعب روسيا بالأدلة في موقع الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية، داعيًا المنظمة إلى التحرك لمواجهة استعمال أسلحة سامة محظورة.

وشهدت بلدة دوما، في الغوطة الشرقية، بسوريا، هجومًا كيماويًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء.